Nhận định Borussia Dortmund – Hoffenheim vào lúc 23:30 ngày 07/12

Nhận định Borussia Dortmund – Hoffenheim đang nóng lên từng giờ khi Bundesliga bước vào giai đoạn then chốt của lượt đi. Trận chiến tại Signal Iduna Park lúc 23:30 ngày 07/12 không chỉ là cơ hội để đội bóng vùng Ruhr khẳng định đẳng cấp sau cú vấp ngã, mà còn là liều thuốc thử hạng nặng cho phong độ thăng hoa của đội khách. Hãy cùng phân tích những biến động kèo và tương quan lực lượng để tìm ra cửa đầu tư sáng giá nhất.

Đánh giá phong độ của Borussia Dortmund – Hoffenheim

Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với những hành trang tâm lý trái ngược, tạo nên một bối cảnh vô cùng thú vị cho người hâm mộ.

Borussia Dortmund

Đội bóng áo vàng đen đang thể hiện một bộ mặt hai thái cực trong 3 trận gần nhất. Tại Champions League ngày 26/11, họ đã có màn trình diễn đỉnh cao khi vùi dập Villarreal 4-0, cho thấy sức mạnh tấn công hủy diệt. Tiếp đà hưng phấn, Dortmund xuất sắc đánh bại nhà ĐKVĐ Bayer Leverkusen 2-1 ngay trên sân khách tại Bundesliga hôm 30/11, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước chính Leverkusen tại DFB Pokal (03/12) vừa qua đã kéo thầy trò HLV trưởng trở lại mặt đất. Trận thua này tuy đáng tiếc nhưng cũng giúp Dortmund giảm tải áp lực để dồn toàn lực cho Bundesliga. Được trở về thánh địa Signal Iduna Park, nơi họ luôn chơi bùng nổ, Die Schwarzgelben chắc chắn sẽ trút cơn giận lên đối thủ để tìm lại niềm vui.

Borussia Dortmund đang thi đấu khá phập phồng

Hoffenheim

Ở phía đối diện, Hoffenheim đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp với chuỗi trận bất bại ấn tượng. Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Augsburg ngày 29/11 cho thấy hàng công của họ đang vào phom và biết cách tận dụng triệt để cơ hội. Trước đó, trận hòa 1-1 trên sân Mainz hay chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với Greuther Furth cũng minh chứng cho sự ổn định của đội bóng này.

Lợi thế lớn nhất của Hoffenheim lúc này chính là nền tảng thể lực sung mãn. Trong khi Dortmund phải cày ải liên tục 3 ngày/trận với những đối thủ sừng sỏ, thì Hoffenheim có trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi và toan tính chiến thuật. Sự hưng phấn và đôi chân thanh thoát sẽ là vũ khí chính để đội khách hy vọng tạo nên bất ngờ.

Bảng tỷ lệ kèo trận Borussia Dortmund – Hoffenheim

Bảng tỷ lệ kèo trận Borussia Dortmund – Hoffenheim dưới đây sẽ mang đến cho bạn những đánh giá chi tiết nhất:

Soi kèo châu Á Borussia Dortmund – Hoffenheim

Mức kèo chấp 1 trái cho thấy nhà cái vẫn đặt niềm tin rất lớn vào khả năng bùng nổ của Dortmund bất chấp thất bại gần đây. Thực tế, Dortmund thường chơi cực hay ngay sau khi bị tổn thương, minh chứng là chiến thắng 2-1 trước Leverkusen tại giải VĐQG sau những chệch choạc trước đó. Với hàng công đã ghi tới 6 bàn trong 2 trận thắng gần nhất (trước trận thua cúp), việc Dortmund xuyên thủng lưới Hoffenheim nhiều lần là kịch bản dễ xảy ra.

Hoffenheim tuy thắng Augsburg đậm đà nhưng khả năng chịu áp lực trước các đội bóng lớn vẫn là dấu hỏi. Làm khách tại chảo lửa của Dortmund là thử thách quá tầm với họ lúc này. Cửa trên là lựa chọn đáng tin cậy hơn khi đội chủ nhà khát khao 3 điểm để đua vô địch.

Lựa chọn: Borussia Dortmund -1

Soi kèo châu Âu Borussia Dortmund – Hoffenheim

Tỷ lệ ăn của Dortmund ở kèo châu Âu (1.57) là phương án đầu tư an toàn cho những ai không muốn mạo hiểm với tỷ lệ chấp sâu. Dortmund đã thắng 2/3 trận đấu lớn gần đây và họ hiếm khi đánh rơi điểm số trên sân nhà trước những đối thủ chiếu dưới như Hoffenheim.

Hoffenheim có thể gây khó dễ trong hiệp 1 nhờ thể lực tốt, nhưng xét về cục diện cả trận, họ khó lòng đứng vững suốt 90 phút. Sự chênh lệch về đẳng cấp ngôi sao sẽ là yếu tố quyết định giúp Dortmund giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại tổ ấm của mình.

Lựa chọn: Borussia Dortmund thắng

Soi kèo Tài Xỉu Borussia Dortmund – Hoffenheim

Kèo Tài Xỉu được niêm yết ở mức 3.25 là rất cao, báo hiệu một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. Lý do là bởi cả hai đội đều đang sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả: Dortmund ghi 4 bàn vào lưới Villarreal, Hoffenheim nã 3 bàn vào lưới Augsburg.

Hơn nữa, hàng thủ của Dortmund chưa bao giờ mang lại sự yên tâm tuyệt đối khi vừa để lọt lưới trong cả 2 cuộc đối đầu với Leverkusen. Hoffenheim với lối đá phản công sắc sảo hoàn toàn có thể chọc thủng lưới đội chủ nhà. Thế trận đôi công cởi mở là điều được dự báo trước, và cửa Tài là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Lựa chọn: Tài 3.25

Dự đoán tỷ số Borussia Dortmund – Hoffenheim

Dortmund sẽ chủ động tấn công phủ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm, trong khi Hoffenheim rình rập chờ thời cơ. Với sức tấn công vũ bão, Dortmund nhiều khả năng sẽ ghi được nhiều bàn thắng, nhưng sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự có thể khiến họ phải nhận bàn thua danh dự.

Dự đoán tỷ số: Borussia Dortmund 3 – 1 Hoffenheim

Dortmund sẽ có được chiến thắng quan trọng này

Tổng kết

Trận đấu giữa Borussia Dortmund vs Hoffenheim vào lúc 23:30 ngày 07/12 được xoilac hứa hẹn sẽ là một màn so tài hấp dẫn, kịch tính. Dortmund với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội là đội nắm giữ nhiều cơ hội chiến thắng hơn, bất chấp cú sảy chân gần đây tại Cúp Quốc gia.