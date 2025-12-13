Nhận định Levante – Villarreal vào lúc 00:30 ngày 15/12

Nhận định Levante – Villarreal mang đến cái nhìn sắc bén về cuộc chạm trán tại vòng 16 La Liga mùa giải 2025/2026. Trong khi đội chủ nhà Levante đang chìm sâu trong khủng hoảng với hàng công bế tắc, thì Tàu ngầm vàng Villarreal lại khao khát khẳng định vị thế dù vừa vấp ngã tại trời Âu. Sân Ciutat de València hứa hẹn sẽ chứng kiến nỗ lực sinh tồn yếu ớt trước sức mạnh áp đảo của đội khách.

Đánh giá phong độ hiện tại của Levante – Villarreal

Đội chủ nhà Levante đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn và ảm đạm tại sân chơi cao nhất Tây Ban Nha. Nhìn vào chuỗi thành tích gần đây, người hâm mộ đội bóng này có lý do để lo lắng khi hàng công của họ đang tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương. Cụ thể, trong hai vòng đấu La Liga gần nhất, Levante đều phải nhận thất bại với cùng tỷ số 0-2 trước Osasuna và Athletic Bilbao.

Điều đáng báo động không chỉ nằm ở việc trắng tay, mà là cách họ thi đấu hoàn toàn bế tắc và không ghi nổi một bàn thắng nào vào lưới các đối thủ. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng nhược tiểu Ciudad Cieza tại Copa del Rey chỉ được xem là liều thuốc tinh thần tạm thời, chưa đủ để khỏa lấp những lỗ hổng lớn trong lối chơi của thầy trò HLV trưởng. Sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự cùng sự thiếu sáng tạo ở tuyến trên đang biến Levante thành mỏ điểm cho các đội bóng khác khai thác.

Ở bên kia chiến tuyến, Villarreal đang thể hiện một bộ mặt tích cực hơn nhưng cũng không thiếu những nốt trầm đáng tiếc. Tại đấu trường La Liga, họ vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Getafe, qua đó củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý tốt. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu tại Champions League giữa tuần qua đã để lại một vết gợn lớn khi họ thất thủ 2-3 đầy cay đắng trước FC Copenhagen ngay trên sân nhà hoặc sân khách (theo dữ liệu bảng xếp hạng).

Trận thua này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp tại châu Âu mà còn phơi bày những vấn đề nơi hàng thủ của Tàu ngầm vàng khi họ để thủng lưới tới 3 lần trong một trận đấu. Dẫu vậy, xét về tổng thể, phong độ của Villarreal vẫn ổn định hơn rất nhiều so với Levante, đặc biệt là khả năng kết liễu trận đấu của các tiền đạo. Chiến thắng nhọc nhằn trước Antoniano tại Cúp Nhà Vua cũng cho thấy bản lĩnh của Villarreal trong những thời khắc quyết định, dù họ phải cần đến loạt đấu súng hoặc hiệp phụ để giải quyết đối thủ.

Cả 2 đang bước vào giai đoạn hoàn toàn khó khăn

Lịch sử đối đầu Levante – Villarreal

Những trận Derby vùng Valencia luôn mang đậm tính kịch tính và máu lửa, nhưng cán cân lịch sử đang dần lệch về phía đội khách. Dù Levante luôn chơi đầy khó chịu và quyết tâm tại thánh địa Ciutat de València, họ thường thất thế trước chiều sâu đội hình của Villarreal trong vài năm trở lại đây. Tàu ngầm vàng không chỉ vượt trội về chất lượng nhân sự mà còn thể hiện bản lĩnh vững vàng hơn trong các thời khắc quyết định, điều mà Levante đang rất thiếu.

Bảng tỷ lệ kèo trận Levante – Villarreal

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Levante – Villarreal mà chúng tôi đã tổng hợp mà bạn có thể tham khảo chi tiết:

Bảng tỷ lệ kèo trận Levante – Villarreal

Kèo chấp

Đặt niềm tin vào Levante lúc này là quyết định mạo hiểm khi họ đã tịt ngòi hoàn toàn trong 2 trận La Liga gần nhất. Villarreal đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần sau cú vấp tại cúp châu Âu, và một đối thủ yếu như Levante là con mồi không thể tuyệt vời hơn. Với đẳng cấp chênh lệch, Villarreal đủ sức giành trọn 3 điểm dù phải thi đấu xa nhà.

Dự đoán: Chọn Villarreal (-0.75)

Kèo châu Âu

Sân nhà không còn là điểm tựa vững chắc cho Levante khi áp lực tâm lý trụ hạng đang đè nặng lên đôi chân các cầu thủ. Ngược lại, Villarreal đã thắng 2/3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường và luôn biết cách giải quyết các đội bóng chiếu dưới. Xác suất chiến thắng của đội khách được đánh giá cao hơn hẳn so với khả năng gây bất ngờ của chủ nhà.

Dự đoán: Chọn Villarreal thắng

Kèo Tài Xỉu

Hàng công của Levante đang ngủ đông với chuỗi trận tịt ngòi, khiến khả năng họ chọc thủng lưới Villarreal là không cao. Mặt khác, đội khách vừa trải qua 90 phút căng thẳng giữa tuần nên nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi thực dụng, kiểm soát bóng và bảo toàn tỷ số thay vì tấn công dồn dập. Kịch bản trận đấu kết thúc với ít bàn thắng là điều dễ xảy ra nhất.

Dự đoán: Chọn Xỉu (3)

Dự đoán tỷ số

Levante sẽ nỗ lực phòng ngự số đông nhưng khó lòng đứng vững trước sức ép liên tục từ đội khách. Villarreal sẽ tận dụng cơ hội để định đoạt trận đấu bằng những bàn thắng quyết định.

Dự đoán kết quả: Levante 0 – 2 Villarreal

Villarreal sẽ có chiến thắng trong trận đấu tới

Tổng kết

Trận đấu vào lúc 00:30 ngày 15/12 là cơ hội vàng để Villarreal tích lũy điểm số trước đối thủ đang khủng hoảng trầm trọng. Người chơi nên ưu tiên lựa chọn cửa Villarreal ở kèo chấp và kèo Xỉu tỷ số để tối ưu hóa khả năng chiến thắng.